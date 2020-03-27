2020-03-27T22:37:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: подтвержден второй случай

Екатерина Семенова
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В Саратове второй случай коронавирусаВ Саратове второй случай коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Саратовской области выявлен второй случай коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе по предотвращению заболевания инфекцией, это официально подтверждено 27 марта.

Установлено, что заболевшая женщина приехала из Европы 17 марта. Она побывала в Австрии и Германии. Гражданка сама позвонила медикам и сообщила, что посещала неблагополучные страны. После этого она ушла на самоизоляцию.

Как только у женщины появились симптомы заболевания, ее отправили на обследование.

Сейчас пострадавшая проходит лечение, ее родственники также проверены и находятся под наблюдением. Уже выявлен круг контактных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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