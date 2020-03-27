Коронавирус в Саратове: подтвержден второй случай
В Саратовской области выявлен второй случай коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе по предотвращению заболевания инфекцией, это официально подтверждено 27 марта.
Установлено, что заболевшая женщина приехала из Европы 17 марта. Она побывала в Австрии и Германии. Гражданка сама позвонила медикам и сообщила, что посещала неблагополучные страны. После этого она ушла на самоизоляцию.
Как только у женщины появились симптомы заболевания, ее отправили на обследование.
Сейчас пострадавшая проходит лечение, ее родственники также проверены и находятся под наблюдением. Уже выявлен круг контактных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU