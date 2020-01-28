Саратовская биатлонистка стала чемпионкой мира в индивидуальной гонке

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:32:51+03:00

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Саратовская спортсменка Анастасия Халиуллина 27 января стала чемпионкой мира по биатлону.

Воспитанница СШОР №3 Саратова выиграла в индивидуальной гонке чемпионата мира среди юниоров и юношей, проходящего в швейцарском Ленцерхайде. Не допустив ни единого промаха на четырех рубежах, наша биатлонистка более чем на минуту опередила серебряного призера, Милену Тодорову (Болгария).

Анастасия тренируется под руководством своей матери, известного тренера Екатерины Халиуллиной, которая подготовила и привела в большой спорт нынешнего лидера сборной России по биатлону — Александра Логинова. С 2015 года тот выступает за Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU