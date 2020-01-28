2020-01-28T08:32:51+03:00
Спорт

Саратовская биатлонистка стала чемпионкой мира в индивидуальной гонке

Чемпионат среди юниоров и юношей проходит в Швейцарии
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовская спортсменка Анастасия Халиуллина 27 января стала чемпионкой мира по биатлону.

Воспитанница СШОР №3 Саратова выиграла в индивидуальной гонке чемпионата мира среди юниоров и юношей, проходящего в швейцарском Ленцерхайде. Не допустив ни единого промаха на четырех рубежах, наша биатлонистка более чем на минуту опередила серебряного призера, Милену Тодорову (Болгария).

Анастасия тренируется под руководством своей матери, известного тренера Екатерины Халиуллиной, которая подготовила и привела в большой спорт нынешнего лидера сборной России по биатлону — Александра Логинова. С 2015 года тот выступает за Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков рассказал, как завышают сметы на объектах Володина
Мужчина из Федоровского района может лишиться «Газели»
В Саратове мужчина перерезал горло женщине, вставшей на защиту знакомой
Тело Александра Костенко нашли в Волге
Инспекторы Россельхознадзора развернули на саратовской границе яблоки
Саратовцев предупреждают о предстоящем сильном снегопаде
Коронавирус: с подозрением на инфекцию госпитализирован второй житель Саратовской области
Со льда на Волге в районе набережной спасли собаку
Панков напомнил о проектах Вячеслава Володина в Саратовской области
Возле микрорайона «Иволгино» из Волги достали труп мужчины
Радаев поручил обеспечить борьбу с эпидемией ОРВИ
В Ленинском районе Саратова сгорела иномарка
15 тыс. жителей Саратова высказали предложения о ремонте тротуаров
Полицейские не могут контролировать утечки данных саратовцев с зарубежных сайтов
В Минстрое рассказали о работе нового директора «Саратовгражданпроекта»
Саратовцам рассказали, как защититься от телефонных мошенников
Панков призвал приглашать в Саратовскую область иногородние фирмы с высокой зарплатой
Панков о назначении Боковой: Рад, что наша землячка будет работать на таком ответственном посту
Банк «Открытие» помог СУЭК-Финанс разместить облигации на 30 млрд рублей
Саратовец оставил Renault без присмотра и лишился имущества
Энгельсский Дом офицеров будет сохранен в историческом виде
В школах Саратовской области начата борьба с эпидемией ОРВИ
Для «Саратовской лыжни» перекроют движение в Ленинском районе
В Солнечном рецидивист пытался обокрасть магазин с продуктами
Регоператор: Завышение тарифа на обращение с ТКО недопустимо