В Саратовской области нашли тело ребенка, предположительно, Артура Шмыглёва

В Саратовской области нашли тело подростка. По всем признакам это пропавший осенью 2019 года в селе Песчанка Самойловского района Артур Шмыглёв.

Информацию «КП-Саратов» подтвердил источник, близкий к поисковикам. Труп в реке Терса обнаружил местный житель, предположительно, работавший с поисковым отрядом «Лиза Алерт».

Тело нашел местный житель. Фото СУ СКР по Саратовской области

Сейчас спасатели извлекли тело из воды, идет опознание. На месте работают полицейские, сотрудники Следственного управления СКР по Саратовской области, волонтеры, спасатели.

Были организованы масштабные поиски. Фото СУ СКР по Саратовской области

Пока нет официального подтверждения, что это именно Артур Шмыглёв, но специалисты на месте склоняются именно к этому варианту.

Артур Шмыглёв пропал 21 ноября 2019 года

- Следователями СК проводится осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле погибшего ребенка при внешнем осмотре не обнаружено, - сообщили в Следственном Управлении СКР по Саратовской области.

Водоемы были прочесаны, но осенью тело не удалось найти. Фото СУ СКР по Саратовской области

Напомним, 12-летний Артур Шмыглёв пропал без вести 21 ноября 2019 года. Мальчик не вернулся домой после прогулки. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Сразу начаты масштабные поиски. В первые же дни в село Песчанка съехались десятки волонтеров, причем, многие прибыли из разных городов России. На месте был развернут оперативный штаб. Поисковики прочесывали ближайшие лесопосадки, водоемы, заброшенные строения, начали поиски видеозаписей с регистраторов. Однако на тот момент ничего найти не удалось и через 10 дней волонтеры прекратили активные поиски.

Волонтеры съехались из разных городов. Фото отряда "Лиза Алерт Саратов"

Кстати, участие в них приняла и Елена Киселева, мать убитой в Саратове Лизы Киселевой. Она, впрочем, осталась недовольна организацией работы отряда «Лиза Алерт», раскритиковала его и создала свой – «Прорыв». Но он остался неактивным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1072" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/747061" frameborder="0"></iframe> Поисковики прочесывают лес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За информацию об Артуре Шмыглеве назначено вознаграждение

Полиция заплатит 200 тыс. рублей за сведения о лицах, причастных к пропаже мальчика

(подробнее)

Помогите найти Артура: бабушка пропавшего под Саратовом мальчика записала видеообращение

Всех, кто что-то знает, просят позвонить в полицию или поисковикам

(подробнее)