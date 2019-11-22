В Саратовской области ищут ребенка с родинками под левым глазом

СЕГОДНЯ 15:24 2019-11-22T15:30:05+03:00

О мальчике ничего не известно с 21 ноября

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В балашовскую полицию 22 ноября в 8:40 поступило заявление от жительницы села Песчанка о пропаже ее 12-летнего сына.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 21 ноября в 18:30 ребенок ушел гулять со своими друзьями и с тех пор он так и не вернулся домой.

По словам его приятелей, Артур Шмыглев попрощался с ними в 21:30 на пересечении улиц Калинина и Ленина и пошел в сторону дома.

Мальчику на вид 12-13 лет, плотного телосложения рост 130-135 см, он был одет в черную куртку и трико такого же цвета с белыми полосками по бокам, на голове у него была белая шапка в черную полоску, обут в черные дутые сапоги.

У Артура под левым глазом имеются родинки.

Всех, кому что-либо известно о том, где находится мальчик, просят сообщать по телефону 02 (с мобильного 102), телефон дежурной части ГУ МВД России по Саратовской области 8-8452-74-13-33.

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ИСТОЧНИК KP.RU