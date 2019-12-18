За информацию об Артуре Шмыглеве назначено вознаграждение
Полиция Саратовской области назначила вознаграждение за информацию об Артуре Шмыглёве.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, за сведения о лицах, которые могут быть причастны к пропаже мальчика, будет выплачено 200 тыс. рублей.
Напомним, 12-летний Артур пропал 21 ноября в селе Песчанка Самойловского района. Активные розыски велись около двух недель. Были прочесаны ближайшие водоемы, здания, лесополоса.
На вид мальчику 11-14 лет. Его рост составляет 130-135 см, телосложение среднее, лицо овальное, волосы темные коротко стриженые, глаза карие.
На момент пропажи был одет в черную шапку с белыми полосами, черную куртку, вязаный свитер с оленями, спортивное трико с белыми полосами, черные сапоги.
ИСТОЧНИК KP.RU