2019-12-18T11:46:00+03:00
Происшествия

За информацию об Артуре Шмыглеве назначено вознаграждение

Полиция заплатит 200 тыс. рублей за сведения о лицах, причастных к пропаже мальчика
Екатерина Семенова
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Артур ШмыглёвАртур Шмыглёв
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Полиция Саратовской области назначила вознаграждение за информацию об Артуре Шмыглёве.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, за сведения о лицах, которые могут быть причастны к пропаже мальчика, будет выплачено 200 тыс. рублей.

Напомним, 12-летний Артур пропал 21 ноября в селе Песчанка Самойловского района. Активные розыски велись около двух недель. Были прочесаны ближайшие водоемы, здания, лесополоса.

На вид мальчику 11-14 лет. Его рост составляет 130-135 см, телосложение среднее, лицо овальное, волосы темные коротко стриженые, глаза карие.

На момент пропажи был одет в черную шапку с белыми полосами, черную куртку, вязаный свитер с оленями, спортивное трико с белыми полосами, черные сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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