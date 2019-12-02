Волонтеры прекратили поиски Артура Шмыглёва в Саратовской области

СЕГОДНЯ 20:05 2019-12-02T20:07:22+03:00

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» свернули штаб в селе Песчанка Самойловского района Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в отряде, такое решение было принято на 11-й день поисков Артура Шмыглёва.

В селе остались работать три добровольца, которые завершают автономные задачи. Однако, полиция, сотрудники СКР по региону и водолазы областной службы спасения продолжают поиски.

Фото отряда "Лиза Алерт" в Саратовской области

Напомним, 12-летний Артур Шмыглёв пропал без вести 21 ноября, не вернувшись домой после прогулки. Для его поиска были собраны силы со всей области, прибывали волонтеры из других регионов. Добровольцы проверили около 50 маршрутов. Беспилотниками было осмотрено 150 кв. км территории.

Фото отряда "Лиза Алерт" в Саратовской области

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Всех, кто что-то знает, просят позвонить в полицию или поисковикам

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ИСТОЧНИК KP.RU