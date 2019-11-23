На поиски Артура Шмыглёва едут добровольцы из Воронежской области

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-23T10:13:03+03:00

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Продолжаются поиски пропавшего без вести в селе Песчанка Самойловского района Саратовской области 12-летнего ребенка.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», Артур Шмыглёв исчез 21 ноября.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщили оперативную информацию: по данным на 8 часов утра сегодня, в поисках мальчика были задействованы 17 областных спасателей, 28 добровольцев, кинологи. Ожидается прибытие около 100 сотрудников полиции. При этом приезжают волонтеры из других регионов, в частности, Воронежской области.

Фото поискового отряда "Лиза Алерт" в Саратове

- На выполнение задач ушли 22 «лисы» (поисковые группы). На данный момент пешими группами прочесано около 50 км, осмотрены посадки, заброшенные дома и строения, – рассказали в отряде «Лиза Алерт».

Фото поискового отряда "Лиза Алерт" в Саратове

В поисках будет задействован квадрокоптер.

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Поиски ребенка продолжаются

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ИСТОЧНИК KP.RU