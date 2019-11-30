Помогите найти Артура: Бабушка пропавшего под Саратовом мальчика записала видеообращение
В Саратовской области не прекращаются поиски пропавшего Артура Шмыглёва.
Сегодня, 30 ноября, бабушка 12-летнего мальчика записала видеообращение. Оно опубликовано в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Саратовской области.
- Здравствуйте, я обращаюсь к вам, бабушка пропавшего мальчика Артура Шмыглёва. Больше недели мы его ищем, найти не можем. Пожалуйста, кто, может, видел мальчика, или кто что слышал, помогите, пожалуйста, найти его и вернуть домой. Можно позвонить по горячей линии или по 112. Пожалуйста, очень вас прошу: если кто-то что-то видел, слышал или что-то знает, позвоните. Помогите нам найти Артура, – со слезами на глазах просит женщина.
Бабушка Артура Шмыглёва просит помощи в поисках мальчика.
Телефон горячей линии «Лизы Алерт»: 8-800-700-54-52.
Поисковики осматривают все места, где может находиться ребенок. Фото отряда "Лиза Алерт"
Напомним, Артур Шмыглёв пропал 21 ноября в селе Песчанка Самойловского района. Мальчик не вернулся с прогулки. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.
Артур Шмыглёв не вернулся с прогулки
На сегодняшний день поиски продолжаются: в селе Песчанка развернут штаб в местной школе. На месте работают 26 волонтеров отрядов «Лиза Алерт», в том числе из Москвы, а также девять добровольцев, приехавших из районов области, 15 человек полиции из Калининска.
Штаб развернут в школе села Песчанка. Фото отряда "Лиза Алерт"
Поисковики прочесывают территории в селах: Терновое, Залесянка, Каменка, Казачка и других окрестных населенных пунктах. Кроме того, осматриваются дороги.
Поисковики прочесывают лес.
Водолазы областной службы спасения проверяют водоемы. Работают также кинологи.
Артура Шмыглёва ищут с собаками.
В поисках Артура Шмыглёва поучаствовала Елена Киселёва, мать убитой в Саратове Лизы Киселёвой. Женщина не удовлетворилась организацией работы волонтерского отряда «Лиза Алерт» и выступила с критикой. После этого она стала одним из координаторов отряда «Прорыв», который также намерен заниматься поисками пропавших людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU