Помогите найти Артура: Бабушка пропавшего под Саратовом мальчика записала видеообращение

В Саратовской области не прекращаются поиски пропавшего Артура Шмыглёва.

Сегодня, 30 ноября, бабушка 12-летнего мальчика записала видеообращение. Оно опубликовано в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Саратовской области.

- Здравствуйте, я обращаюсь к вам, бабушка пропавшего мальчика Артура Шмыглёва. Больше недели мы его ищем, найти не можем. Пожалуйста, кто, может, видел мальчика, или кто что слышал, помогите, пожалуйста, найти его и вернуть домой. Можно позвонить по горячей линии или по 112. Пожалуйста, очень вас прошу: если кто-то что-то видел, слышал или что-то знает, позвоните. Помогите нам найти Артура, – со слезами на глазах просит женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/747059" frameborder="0"></iframe> Бабушка Артура Шмыглёва просит помощи в поисках мальчика.

Телефон горячей линии «Лизы Алерт»: 8-800-700-54-52.

Поисковики осматривают все места, где может находиться ребенок. Фото отряда "Лиза Алерт"

Напомним, Артур Шмыглёв пропал 21 ноября в селе Песчанка Самойловского района. Мальчик не вернулся с прогулки. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

Артур Шмыглёв не вернулся с прогулки

На сегодняшний день поиски продолжаются: в селе Песчанка развернут штаб в местной школе. На месте работают 26 волонтеров отрядов «Лиза Алерт», в том числе из Москвы, а также девять добровольцев, приехавших из районов области, 15 человек полиции из Калининска.

Штаб развернут в школе села Песчанка. Фото отряда "Лиза Алерт"

Поисковики прочесывают территории в селах: Терновое, Залесянка, Каменка, Казачка и других окрестных населенных пунктах. Кроме того, осматриваются дороги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1072" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/747061" frameborder="0"></iframe> Поисковики прочесывают лес.

Водолазы областной службы спасения проверяют водоемы. Работают также кинологи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/747060" frameborder="0"></iframe> Артура Шмыглёва ищут с собаками.

В поисках Артура Шмыглёва поучаствовала Елена Киселёва, мать убитой в Саратове Лизы Киселёвой. Женщина не удовлетворилась организацией работы волонтерского отряда «Лиза Алерт» и выступила с критикой. После этого она стала одним из координаторов отряда «Прорыв», который также намерен заниматься поисками пропавших людей.

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