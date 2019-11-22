Следственный комитет в Саратовской области возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 12-летнего Артура Шмыглева
Следственным отделом по городу Балашов СУ СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ст. 105 УК РФ).
По предварительной версии, 21 ноября 12-летний мальчик, Артур Шмыгрев, в селе Песчанка Самойловского района Саратовской области гулял вместе с двумя приятелями. Вечером подростки разошлись по домам. Однако к себе 12-летний ребенок так и не пришел. О месте его нахождения родственникам ничего неизвестно.
Уголовное дело возбуждено следователями регионального СУ СКР пока по факту исчезновения ребенка в Самойловском районе Саратовской области. Это обычная практика, ребенка еще могут найти живым.
На поиски Артура Шмыгрева по реке и суше отправились 80 человек, в том числе, спасатели Балашовской ПСС.
Следователи и полиция проводят опрос членов семьи мальчика, соседей, жильцов села. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU