2019-11-22T15:27:13+03:00
Происшествия

Следственный комитет в Саратовской области возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 12-летнего Артура Шмыглева

Поиски ребенка продолжаются
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Артур ШмыглевАртур Шмыглев
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Следственным отделом по городу Балашов СУ СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ст. 105 УК РФ).

По предварительной версии, 21 ноября 12-летний мальчик, Артур Шмыгрев, в селе Песчанка Самойловского района Саратовской области гулял вместе с двумя приятелями. Вечером подростки разошлись по домам. Однако к себе 12-летний ребенок так и не пришел. О месте его нахождения родственникам ничего неизвестно.

Уголовное дело возбуждено следователями регионального СУ СКР пока по факту исчезновения ребенка в Самойловском районе Саратовской области. Это обычная практика, ребенка еще могут найти живым.

На поиски Артура Шмыгрева по реке и суше отправились 80 человек, в том числе, спасатели Балашовской ПСС.

Следователи и полиция проводят опрос членов семьи мальчика, соседей, жильцов села. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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