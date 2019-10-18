В Саратове муниципальные работники массово убивали бродячих собак

В Саратове разгорается очередной скандал, который может выйти на федеральный уровень. Как этот раз в центре внимания бродячие собаки и догхантеры.

Городское УВМД сообщило «КП-Саратов» о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников подведомственной мэрии организации. Якобы те вместо отлова, стерилизации и содержания животных, занимались их отстрелом.

Речь идет об МБУ «Дорстрой». Мэрия отреагировала на сообщения в СМИ информацией о том как по закону в Саратове должно проходить обращение с безнадзорными животными.

- Финансирование, выделяемое из областного бюджета, может быть использовано только на отлов животных и их содержание в течение 12 дней. После этого животные могут быть переданы заинтересованным лицам или в приют, — говорится в официальном комментарии.

При этом отмечается, что «мест в приютах недостаточно, средства на строительство муниципального приюта отсутствуют». Поэтому «содержание животных, находящихся в муниципальном учреждении более 12 дней, происходит за средства небезразличных к их судьбе людей».

Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными

В МБУ «Дорстрой», которому переданы полномочия по отлову животных, могут одновременно содержаться не более 150 особей.

В реальности, по мнению зоозащитников, ситуация совершенно иная. Активисты неоднократно били тревогу об отстреле бездомных собак. В середине июля в новостройках поселка Солнечный неизвестные расстреляли стаю псов. ЧП произошло ночью во дворах жилых домов.

- Всю ночь стоял вой, собаки умирали в мучениях! — писали очевидцы в соцсетях.

После этого неоднократно активисты заявляли об убийствах животных, рассказывая о расстреле животных с последующей утилизацией трупов.

В Саратове догхантеры отстреливают собак прямо во дворах домовФото: Екатерина Семенова

Полиция возбудила уголовное дело в отношении трех сотрудников «Дорстроя». Подозреваемые в «Жестоком обращении с животными в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной группой и превышении должностных полномочий» были задержаны. При досмотре у них изъяты пневматическое ружье, дротики и шприцы с отравляющим веществом.

Кроме того, проверка показала, что финансирование из бюджета, которое предназначалось на отлов, стерилизацию и содержание собак, шли в карман должностных лиц.

- Сумма ущерба, причиненного бюджету Саратовской области, может превышать 1 миллион 300 тысяч рублей, — отметили в полиции.

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