В Саратове муниципальные работники массово убивали бродячих собак
В Саратове разгорается очередной скандал, который может выйти на федеральный уровень. Как этот раз в центре внимания бродячие собаки и догхантеры.
Городское УВМД сообщило «КП-Саратов» о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников подведомственной мэрии организации. Якобы те вместо отлова, стерилизации и содержания животных, занимались их отстрелом.
Речь идет об МБУ «Дорстрой». Мэрия отреагировала на сообщения в СМИ информацией о том как по закону в Саратове должно проходить обращение с безнадзорными животными.
- Финансирование, выделяемое из областного бюджета, может быть использовано только на отлов животных и их содержание в течение 12 дней. После этого животные могут быть переданы заинтересованным лицам или в приют, — говорится в официальном комментарии.
При этом отмечается, что «мест в приютах недостаточно, средства на строительство муниципального приюта отсутствуют». Поэтому «содержание животных, находящихся в муниципальном учреждении более 12 дней, происходит за средства небезразличных к их судьбе людей».
Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными
В МБУ «Дорстрой», которому переданы полномочия по отлову животных, могут одновременно содержаться не более 150 особей.
В реальности, по мнению зоозащитников, ситуация совершенно иная. Активисты неоднократно били тревогу об отстреле бездомных собак. В середине июля в новостройках поселка Солнечный неизвестные расстреляли стаю псов. ЧП произошло ночью во дворах жилых домов.
- Всю ночь стоял вой, собаки умирали в мучениях! — писали очевидцы в соцсетях.
После этого неоднократно активисты заявляли об убийствах животных, рассказывая о расстреле животных с последующей утилизацией трупов.
В Саратове догхантеры отстреливают собак прямо во дворах домовФото: Екатерина Семенова
Полиция возбудила уголовное дело в отношении трех сотрудников «Дорстроя». Подозреваемые в «Жестоком обращении с животными в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной группой и превышении должностных полномочий» были задержаны. При досмотре у них изъяты пневматическое ружье, дротики и шприцы с отравляющим веществом.
Кроме того, проверка показала, что финансирование из бюджета, которое предназначалось на отлов, стерилизацию и содержание собак, шли в карман должностных лиц.
- Сумма ущерба, причиненного бюджету Саратовской области, может превышать 1 миллион 300 тысяч рублей, — отметили в полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU