На саратовские приюты для животных может потребоваться до 6 млн рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:46:05+03:00

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Сегодня, 14 февраля, в Общественной палате Саратовской области прошло заседание комиссии по экологии, природопользованию и ЧС.

Пришли представители мэрии, управления ветеринарии, прокуратуры, зоозащитники.

Общественник Андрей Крупин начал заседание словами о численности и отлове беспризорных животных.

- 27 декабря 2018 года принят закон об ответственном обращении с животными, он вступил в силу с 1 января 2020 года. Целый год был для того, чтоб принять законодательные акты определенные. На сегодняшний день мы имеем его неисполнение в Саратове. 16 января мы с Юрием Виткиным поехали в пункт передержки животных. СМИ писали — кормить их там нечем. Там сейчас содержится около 150 особей, — рассказал он.

Андрей Крупин отметил, что на сегодняшний день финансирования этого направления нет. Официальных приютов и контроля за численностью животных нет. Животное может вакцинироваться, но прививка действует всего год. В местах содержания собаки могут содержаться только 12 дней.

Получается, содержать животных нельзя, но можно выпустить. Так делать никто не собирается.

Возникает конфликт, когда в 11-12 ночи по улицам Шевченко и Мичурина в центре города носятся стаи собак, которые обитают в заброшенных и не снесенных еще домах. Это пугает местных жителей. Начинается жестокое обращение с животными, потому что отлов вообще не производится на сегодняшний день.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова Геннадий Свиридов отметил, что в 2016 году подразумевался отлов и стерилизация животных, численность их была не такая большая. Потом управлению ветеринарии отменили возможность стерилизации, на просьбу вернуть процедуру — был отказ. Полномочий по созданию приютов у муниципалитета нет, создание их может потребовать 6 млн рублей. Рассматривается возможность передачи животных в добрые руки. В прошлом году таким образом раздали 400 собак.

Общественникам неясно, почему целый год городские власти бездействовалиФото: Дарья Вострикова

Общественник Андрей Крупин поинтересовался, что раньше мешало заняться этой проблемой и 6 млн бы нашли, а так год ничего не делали. Теперь финансирование будет только в конце 2020 года, и все это время будет происходить нарушение федерального закона.

Свиридов отметил, что все предусмотренное субсидиями выполнено, обращения о дополнительном финансировании направлены. Будет оно — вернется все к уровню 2016 года. Если ставить акцент на отлове и стерилизации сучек — животных будет меньше.

Замначальника областного управления ветеринарии Татьяна Степанова подтвердила — в 2017 году внесены изменения в постановления правительства и стерилизацию животных убрали — из-за требований Верховного суда. Сейчас она вновь предусмотрена. Не запрещается выпуск животных в прежнюю среду, но если они вакцинированы, стерилизованы. Немотивированно агрессивных животных выпускать нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU