Мама убитой в Саратове Лизы Киселёвой недовольна обеспечением безопасности дорог в школу

Сегодня, 9 декабря, в гаражах у школы №73, где два месяца назад убили девятилетнюю Лизу Киселёву, состоялась встреча неравнодушных граждан, участников чата «Лизонька», во главе с мамой убитого ребенка Еленой Киселёвой.

В начале встречи Елена Киселёва возложила цветы к гаражу, где нашли тело Лизы, и расплакалась.

- Наши чувства не утихли, с этим нам придется всю жизнь бороться, — сказала Елена Киселёва.

Мама убитой девочки возложила цветы к гаражу, где нашли тело ее дочериФото: Ольга Симонова

Опасных маршрутов в школу, по ее словам, впрочем, меньше не становится.

- Да, были работы по сносу, опиловке деревьев, но там, где мы сейчас — один фонарь, — подчеркнула женщина.

Она отметила, что она, ее сообщество и неравнодушные граждане делают свою работу, чтобы таких мест было как можно меньше. Елена Киселёва заметила, что в целях безопасности необходимо устанавливать на подходах к школам освещение и видеонаблюдение, чтобы учреждение сразу смогло предоставить записи по требованию.

- Считаю, что не должны подобные личности быть среди нас, — сказала Елена Киселёва, напомнив о Михаиле Туватине, которого обвиняют в убийстве Лизы.

Она сказала также о необходимости создания реестра насильников, чтобы каждый ребенок был в безопасности и знал о таких личностях в районе.

Елена Киселёва сообщила и о том, что глава Саратова Михаил Исаев сейчас ведет работу по освещению улиц города. На месте гаражей, где нашли тело девочки, по проекту, который Елена Киселёва представила градоначальнику, могут разбить сквер или построить удобную дорогу.

Напомним, девятилетнюю Лизу Киселеву 9 октября по дороге в школу. Ее тело было найдено после двух дней поиска. на розыск ребенка вышли сотни горожан, была прочесана местность, однако тело было найдено после того, как задержали подозреваемого - Михаила Туватина. Он и указал, ч спрятал труп в одном из гаражей. Толпа разъяренных саратовцев едва не линчевала мужчину. После этого граждане начали массово требовать возвращения смертной казни в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/748629" frameborder="0"></iframe> Мама Лизы Киселевой о безопасности дороги детей в школу.

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