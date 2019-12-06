2019-12-06T10:26:45+03:00
Происшествия

Обвиняемому в убийстве Лизы Киселёвой продлили арест на два месяца

Решение о мере пресечения приняли в Волжском районном суде
Ольга СимоноваАлександр Уриевский
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Михаил Туватин. Кадр из видео СК РФМихаил Туватин. Кадр из видео СК РФ
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Сегодня, 6 декабря, судья Волжского районного суда Саратова Никита Вдовин принял решение продлить арест Михаилу Туватину на два месяца.

Волжский районный суд Фото: Александр Уриевский

Волжский районный судФото: Александр Уриевский

Напомним, мужчину обвиняют в жестоком убийстве девятилетней Лизы Киселёвой.

- Ходатайство о продлении срока на месяц и 30 суток удовлетворено полностью, Туватин будет находиться под стражей до 9 февраля 2020 года включительно, — рассказал следователь по особо важным делам СУ СКР по Саратовской области Роман Федотов.

Следователь по особо важным делам СУ СКР по Саратовской области Роман Федотов Фото: Александр Уриевский

Следователь по особо важным делам СУ СКР по Саратовской области Роман ФедотовФото: Александр Уриевский

Девочка утром 9 октября вышла из дома по улице Высокая и пропала, тысячи волонтеров, полиция и спасатели искали ребенка, 11 октября был найден труп девочки. После этого в Саратове начались стихийные беспорядки. Горожане требовали от правоохранителей выдать им подозреваемого.

Вскоре и сам Михаил Туватин признался в убийстве — он задушил ребенка якобы из-за вопроса о гараже. Девочка шла в школу и увидела, как злоумышленник копошится в гараже, который он незадолго до этого присвоил себе. Лиза спросила у Туватина, его ли это гараж, испугавшись, что недвижимость принадлежит ее семье, и она его раскроет, он затащил школьницу в гараж и задушил.

Лиза Киселёва

Лиза Киселёва

Напомним, 12 октября обвиняемого в убийстве отправили под стражу на два месяца, тогда во избежание эксцессов, Туватина вывезли в соседний город Энгельс, где и прошло заседание, а сегодня очередное заседание по продлению срока под стражей проходило в закрытом режиме, так как жертва — несовершеннолетняя.

Заседание проходило с участием предоставленного Туватину госадвоката. От общения с корреспондентом «КП-Саратов» адвокат отказалась. Напомним, ранее в адвокатском сообществе Саратова заявляли, что никто не хочет быть защитником Михаила Туватина.

Следователь Роман Федотов об итогах заседания по продлению срока ареста Туватина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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