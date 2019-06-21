Начальник Саратовского филиала «Почты России» заставлял подчиненную няньчить его детей

В Саратове в ближайшем времени ожидается очередной скандал с ТОП-менеджером госпредприятия. Речь идет о филиале ФГУП «Почта России».

Прокуратура Саратовской области распространила пресс-релиз о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя регионального филиала «Почты России». Его заподозрили в злоупотреблении служебными полномочиями.

- Используя свое служебное положение руководителя организации, с целью извлечения выгоды для себя и своей семьи, поручал своему подчиненному сотруднику под угрозой увольнения выполнять работу, не обусловленную ее трудовым договором. А именно, заниматься воспитанием его детей и оказывать различную помощь его семье в «домашних» делах, — сообщает прокуратура.

В Следственном управлении СКР региона уточнили, что «подчиненным сотрудником» была помощник руководителя, которая при этом «испытывала тяжелые эмоциональные потрясения и нравственные страдания».

По версии следствия, Булат Ахметзянов принуждал подчиненную к работе по дому

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ и прокуратуры Кировского района. Начато расследование, в котором правоохранительным органам помогают в меру компетенции сотрудники службы безопасности филиала «Почты России».

Фамилию подозреваемого следователи не называют, однако, как стало известно «КП-Саратов», полномочиями он злоупотреблял с ноября 2016 года по июль 2018 года. А нынешний начальник филиала Булат Ахметзянов занял свой пост как раз в сентябре 2016 года. Фактически сразу начав эксплуатировать помощницу.

Сейчас он находится в отпуске с последующим увольнением, о чем оперативно поспешила уведомить пресс-служба филиала «Почты России». При этом отпуск продлится до 3 июля, а потом Булат Ахметзянов будет уволен. Его обязанности сейчас исполняет заместитель директора по операционному управлению Карина Муравьева.

Напомним, в Саратове это не первое громкое дело с участие высокопоставленных чиновников и первых лиц.

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