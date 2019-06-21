Начальник Саратовского УФПС заставлял подчиненную сидеть с его детьми

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-21T12:11:24+03:00

В отношении него возбудили уголовное дело

Изменить размер текста: A A

В Саратове в отношении директора УФПС Саратовской области возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.

- Мужчина поручал своей подчиненной сидеть с его детьми и заниматься домашними делами под угрозой увольнения, хотя подобная работа не входит в трудовой договор женщины, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Из-за такого давления гражданка испытывала тяжелые эмоциональные потрясения и страдания.

Расследование продолжается.

Как стало известно «КП-Саратов» преступление было совершено в ноябре 2016 - июле 2018 годов. В это время филиалом почты в Саратовской области руководил Булат Ахметзянов.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU