2019-06-21T12:11:24+03:00
Происшествия

Начальник Саратовского УФПС заставлял подчиненную сидеть с его детьми

В отношении него возбудили уголовное дело
Ольга Симонова
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В Саратове в отношении директора УФПС Саратовской области возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.

- Мужчина поручал своей подчиненной сидеть с его детьми и заниматься домашними делами под угрозой увольнения, хотя подобная работа не входит в трудовой договор женщины, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Из-за такого давления гражданка испытывала тяжелые эмоциональные потрясения и страдания.

Расследование продолжается.

Как стало известно «КП-Саратов» преступление было совершено в ноябре 2016 - июле 2018 годов. В это время филиалом почты в Саратовской области руководил Булат Ахметзянов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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