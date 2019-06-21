Начальник Саратовского УФПС заставлял подчиненную сидеть с его детьми
В Саратове в отношении директора УФПС Саратовской области возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.
- Мужчина поручал своей подчиненной сидеть с его детьми и заниматься домашними делами под угрозой увольнения, хотя подобная работа не входит в трудовой договор женщины, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Из-за такого давления гражданка испытывала тяжелые эмоциональные потрясения и страдания.
Расследование продолжается.
Как стало известно «КП-Саратов» преступление было совершено в ноябре 2016 - июле 2018 годов. В это время филиалом почты в Саратовской области руководил Булат Ахметзянов.
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ИСТОЧНИК KP.RU