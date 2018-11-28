Начальник саратовского МЧС задержан за злоупотребления при госзакупках
Игоря Качева задержали сотрудники собственной безопасности и УФСБ
Игорь КачевФото: Тимур Гадеев
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Генерал-майор Игорь Качев, начальник главного управления МЧС по Саратовской области, задержан за злоупотребление должностными полномочиями. Эту информацию РИА-Новости сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Там уточнили, что генерала в Саратове задержали сотрудники главного управления собственной безопасности МЧС.
Работали они в рамках операции по пресечению коррупции при организации госзакупок.
- Факт злоупотребления полномочиями по госконтрактам подтвердился в ходе совместных проверок ГУСБ МЧС и УФСБ по Саратовской области, — сообщили РИА Новости.