Начальник саратовского МЧС задержан за злоупотребления при госзакупках

СЕГОДНЯ 13:40 2018-11-28T15:29:56+03:00

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Генерал-майор Игорь Качев, начальник главного управления МЧС по Саратовской области, задержан за злоупотребление должностными полномочиями. Эту информацию РИА-Новости сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Там уточнили, что генерала в Саратове задержали сотрудники главного управления собственной безопасности МЧС.

Работали они в рамках операции по пресечению коррупции при организации госзакупок.

- Факт злоупотребления полномочиями по госконтрактам подтвердился в ходе совместных проверок ГУСБ МЧС и УФСБ по Саратовской области, — сообщили РИА Новости.