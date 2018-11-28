2018-11-28T15:29:56+03:00
Происшествия

Начальник саратовского МЧС задержан за злоупотребления при госзакупках

Игоря Качева задержали сотрудники собственной безопасности и УФСБ
Александр Уриевский
Поделиться:
Комментарии: comments4
Игорь КачевИгорь КачевФото: Тимур Гадеев
Изменить размер текста:

Генерал-майор Игорь Качев, начальник главного управления МЧС по Саратовской области, задержан за злоупотребление должностными полномочиями. Эту информацию РИА-Новости сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Там уточнили, что генерала в Саратове задержали сотрудники главного управления собственной безопасности МЧС.

Работали они в рамках операции по пресечению коррупции при организации госзакупок.

- Факт злоупотребления полномочиями по госконтрактам подтвердился в ходе совместных проверок ГУСБ МЧС и УФСБ по Саратовской области, — сообщили РИА Новости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовец купил в «Ленте» фирменное печенье с червяками
Вместе с начальником саратовского МЧС задержан его заместитель
Четыре пассажира госпитализированы после ДТП с «пирожком» в Саратовской области
Для нового комплекса Саратовской области коров закупают в Вологде
Под Саратовом товарный состав переехал женщину
Радаев вручил машины пострадавшим на производстве гражданам
Заслуженный учитель РФ поддержал восстановление усадьбы Нарышкиных в Падах
Звезда норвежского балета рада, что приехала в Саратов
Арестованы автомобили должника саратовского филиала «Т Плюс»
Четыре авто перегородили улицу Чернышевская
Саратовцев ожидают пять балетных вечеров звезд мирового уровня
И тебя вылечат: Билайн представляет телемедицинский сервис «Мой Доктор» с подпиской и скидками на услуги и товары для здоровья
Транспортная прокуратура взяла на контроль возврат денег пассажирам «Саратовских авиалиний»
В Саратове бывшему прокурору Медникову предъявлено обвинение в пьяном ДТП
Студенты СГЮА оценили строящийся аэропорт «Гагарин»