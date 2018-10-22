Работникам «Почты России» в Балакове урезали зарплаты

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-22T11:25:25+03:00

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Почтовые работники в Саратовской области сегодня не готовы к саботажу или забастовкам. Однако от участия в протестных действиях их отделяет шаг, максимум — два. Сделать это люди могут, если шаги навстречу им не совершит их работодатель — «Почта России».

Начиная с середины лета, работники почтамтов в Саратовской области серьезно потеряли в зарплате. Речь идет в первую очередь о тех, кто трудится в сортировочных цехах. Перекладывает и сортирует всю многочисленную корреспонденцию от открыток и судебных извещений до бандеролей и многотысячных посылок из китайских магазинов.

С редакцией «КП-Саратов» связались работницы почтамта из Балакова. Они обрисовали нерадужную картину того, как руководство «Почты России» обошлось со своими работниками.

По словам женщин, еще весной их сначала уведомили об изменении через два месяца условий труда, а затем, 30 мая, с ними подписали соответствующее дополнительное соглашение. Варианты людям дали — делайте или увольняйтесь. Сегодня они говорят, что не знали, как обернется это подписание — введенная новая система оценки труда по баллам привела к тому, что зарплаты упали практически вдвое. При этом сравнить с существовавшими на тот момент условиями работницы почтамта не смогли. Оказывается, ни у кого из них нет на руках своего экземпляра трудового договора с работодателем, как они заявили, он им не выдавался.

Начиная с июля, набрать необходимое количество баллов ни у кого не получается, не говоря о том, чтобы заработать больше. В результате им доплачивают, дабы довести оклад до нормы — 11 170 рублей для сортировщика первого класса. Даже с учетом надбавки за руководство бригадой из суммы вычитается НДФЛ и профсоюзный взнос — выходит, в результате, практически то же самое. На такие деньги жить невозможно, считают почтальоны.

В конце апреля руководство заверило почтовиков — в зарплате вы не потеряете. В уведомлении об изменении условий труда сумма будущего оклада в 11 170 рублей указана четко. Также, как и то, что трудовая функция остается неизменной, а вот дополнительный оплачиваемый отпуск в семь дней — отменяется. В допсоглашении, подписанном следом, вредные условия труда первой степени заменили на формулировку «Допустимые».

При этом работники почтовой сортировки объяснили, что с введением новой системы оценки, системы сортировки и обработки почты ИС «Сорт Мастер» количество работы не уменьшилось, а даже увеличилось. Кстати, мелкие пакеты из Китая сейчас даже не учитываются в системе.

Сегодня вместо шестидневной рабочей недели с выходным в воскресенье на почтамте работают семь дней — единственный выходной является плавающим и на какой день он выпадет — заранее угадать нереально. Есть и иные «мелочи» — начало работы с 5:30 утра без предложения вариантов доставки работников транспортом почты.

Также почтовиков не устраивает, что новая система полностью нивелировала прошлые заслуги — опытные работники более высокого класса сравнялись с начинающими.

- Раньше у нас была сдельная оплата труда, нормально вкалывающие сортировщики получали больше 20 тыс. рублей. Сегодня также работаем по 14 часов в день, однако мы сдохнем, но никогда не наработаем на такую зарплату сейчас. При этом нас привязали к работе, практически без выходных и праздников за 10–11 тыс. По сути нам создали условия «рабского», условно платного труда. Работают у нас люди предпенсионного возраста, другое место им найти будет потом невозможно. Недавно Путин, кстати, призвал защитить таких работников от произвола работодателей. Молодежь к нам приходит и тут же увольняется — как вы тут работаете?! — поделились с корреспондентом «КП-Саратов» работницы сортировки балаковского почтамта. За сентябрь они получили зарплату побольше — 13 тыс. рублей.

Между прочим, все работники — в обязательном порядке являются членами профсоюза и исправно платят туда ежемесячные взносы. Учитывая несколько тыс. сотрудников почты в Саратовской области и 1% отчисления с их зарплат — очень привлекательная сумма получается. Могли бы профсоюзы выступить в поддержку своих работников? Пока же там не видят ничего особенного в уменьшении доходов своих «подзащитных». По данным сотрудников почтамтов, в руководстве профсоюза и регионального отделения зарплаты не упали.

Как рассказала «КП-Саратов» юрист и правозащитник Наталья Караман из Балакова, подобное обращение могли бы поддержать и работники сортировки других почтамтов области — Ершова, Вольска и Пугачева. Однако там с поисками другой работы дела обстоят еще хуже, поэтому местные сортировщики выступать бояться и пока терпят. Кроме того, лишь в частных беседах выражают свои недовольства условиями работы водители-экспедиторы.

Заявления об ухудшении условий оплаты труда почтовиков из Балакова направлены руководству федеральной и региональной «Почты России», а также председателям общероссийского и местного профсоюза работников связи. Из профсоюза в Москве почтовикам в Балаково прислали слова поддержки. Пока этим помощь исчерпывается.

В саратовском отделении «Почты России» корреспонденту «КП-Саратов» обещали дать исчерпывающие комментарии по ситуации. Сейчас ответ на запрос готовится и согласовывается с Москвой.