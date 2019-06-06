Начальник почты в Энгельсе семь лет присваивал зарплату рабочего
В Энгельсе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника одного из участков местного почтамта. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.
- Следствие считает, что в конце 2009 года мужчине стало известно о наличии в организации фиктивно трудоустроенного подсобника. Мужчина с октября 2009 по апрель 2016 года предоставлял руководству фальшивые табели, что рабочий трудится, а деньги забирал себе, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Таким образом, обвиняемый похитил почти 375 тыс. рублей.
Во время следствия мужчина признал свою вину и полностью возместил ущерб.
Дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU