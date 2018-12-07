В отношении министра экологии Саратовской области возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:47 2018-12-07T18:02:04+03:00

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

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В отношении министра природных ресурсов и экологии Саратовской области возбуждено уголовное дело. Дмитрия Соколова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

- Есть основания предполагать, что чиновник повлиял на прекращение деятельности трех лесхозов региона. Это привело к исключению учреждений из Единого государственного реестра юридических лиц и списанию их кредиторской задолженности по налогам и страховым взносам, — сообщили «КП-Саратов» в ГУВД.

Стоит отметить, что факт злоупотребления выявлен сотрудниками регионального УЭБиПК ГУ МВД России и Управления ФСБ России по Саратовской области.

Сейчас проводятся следственные действия и различные мероприятия для установления всех обстоятельств. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Дмитрия Соколова.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, совсем недавно, 28 ноября, было возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии. Его подозревают в том же преступлении — злоупотребление должностными полномочиями.