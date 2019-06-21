Начальник саратовской почты увольняется после возбуждения уголовного дела
Служба безопасности почты сотрудничает с правоохранителями
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Начальник саратовского филиала «Почты России» Булат Ахметзянов увольняется.
- Сейчас Булат Ахметзянов находится в отпуске с последующим увольнением, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства.
При этом служба безопасности филиала оказывает правоохранительным органам содействие.
Напомним, в отношении Булата Ахметзянова возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Якобы он привлекал одну из сотрудниц к выполнению домашней работы и присмотру за детьми.
Сейчас обязанности руководителя филиала УФПС исполняет заместитель директора по операционному управлению Карина Муравьева.
ИСТОЧНИК KP.RU