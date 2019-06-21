2019-06-21T12:59:14+03:00
Происшествия

Начальник саратовской почты увольняется после возбуждения уголовного дела

Служба безопасности почты сотрудничает с правоохранителями
Екатерина Семенова
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Начальник саратовского филиала «Почты России» Булат Ахметзянов увольняется.

- Сейчас Булат Ахметзянов находится в отпуске с последующим увольнением, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства.

При этом служба безопасности филиала оказывает правоохранительным органам содействие.

Напомним, в отношении Булата Ахметзянова возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Якобы он привлекал одну из сотрудниц к выполнению домашней работы и присмотру за детьми.

Сейчас обязанности руководителя филиала УФПС исполняет заместитель директора по операционному управлению Карина Муравьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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