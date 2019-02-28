Возбуждено дело против экс-руководителя саратовского Росприроднадзора
В отношении экс-руководителя Росприроднадзора по Саратовской области Андрея Андрющенко возбуждено уголовное дело по факту получения взятки от ООО «ННК «Саратовнефтегаздобыча».
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, по версии следствия, представитель организации предложил две пополняемые топливные карты бывшему чиновнику. Взятка предназначалась для смягчения ответственности при выявлении нарушений на «Саратовнефтегаздобыче», а также за общее покровительство.
С мая по август 2018 года Андрющенко неоднократно использовал карты для заправок на АЗС.
Спецоперацию провели сотрудники УФСБ. Бывший начальник Росприроднадзора написал явку с повинной. В настоящее время расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU