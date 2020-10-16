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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 16 октября: Растет число лабораторий по диагностике коронавируса

Заболеваемость выше 150 человек в сутки
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Вводятся новые лаборатории для диагностики коронавируса

Вводятся новые лаборатории для диагностики коронавируса

Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области по данным, которые стали известны 15 октября, выявлены еще 152 зараженных коронавирусом. Итого в регионе с начала пандемии насчитывается 17 599 человек, заразившихся COVID-19.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 16 октября 2020 года.

Графика заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Графика заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Четверг принес с собой еще одну новую смерть от коронавируса. Погибший – 84-летний мужчина, который четыре дня лечился самостоятельно, потом пришел в больницу и был экстренно госпитализирован. Через 14 суток он скончался, доведя статистику жертв коронавируса до 129 человек. Еще 587 человек умерли от иных патологий.

От коронавируса скончались уже 129 человек

От коронавируса скончались уже 129 человек

Фото: Андрей АБРАМОВ

Заболеваемость растет, и бригады скорой помощи не справляются с наплывом пациентов. Даже министр здравоохранения Олег Костин опубликовал на своей странице фотографию из машин «скорой помощи» у больницы в Энгельсе, сообщив, что было госпитализировано 30 пациентов с коронавирусом.

Министр здравоохранения Олег Костин рассказал о госпитализации больных коронавирусом

Министр здравоохранения Олег Костин рассказал о госпитализации больных коронавирусом

Возможно, рост числа выявленных больных связан с увеличением мощности лабораторий ПЦР-диагностики. В ближайшие дни запланировано открыть еще одну в больнице имени Гордеева, а в перспективе – в детской областной клинической больнице и некоторых крупных районных медучреждениях.

Однако до сих пор тесты делают далеко не всем. Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов отметил, что при отсутствии симптомов сдать его можно в платной клинике. В противном случае решение принимает лечащий врач.

Вирус не выбирает, кого поражать. В Саратовской области заражены сотни медиков. 723 из них уже получили страховые выплаты на сумму более 49 млн рублей. Еще 88 ждут рассмотрения заявлений.

723 медицинских работника получили страховые выплаты

723 медицинских работника получили страховые выплаты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из общего числа зараженных, 5,4% пришлось на несовершеннолетних жителей Саратовской области. Из них 58 - дети до года.

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