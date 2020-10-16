Коронавирус в Саратове, последние новости на 16 октября: Растет число лабораторий по диагностике коронавируса

Вводятся новые лаборатории для диагностики коронавируса Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области по данным, которые стали известны 15 октября, выявлены еще 152 зараженных коронавирусом. Итого в регионе с начала пандемии насчитывается 17 599 человек, заразившихся COVID-19.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 16 октября 2020 года.

Графика заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Четверг принес с собой еще одну новую смерть от коронавируса. Погибший – 84-летний мужчина, который четыре дня лечился самостоятельно, потом пришел в больницу и был экстренно госпитализирован. Через 14 суток он скончался, доведя статистику жертв коронавируса до 129 человек. Еще 587 человек умерли от иных патологий.

От коронавируса скончались уже 129 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

Заболеваемость растет, и бригады скорой помощи не справляются с наплывом пациентов. Даже министр здравоохранения Олег Костин опубликовал на своей странице фотографию из машин «скорой помощи» у больницы в Энгельсе, сообщив, что было госпитализировано 30 пациентов с коронавирусом.

Министр здравоохранения Олег Костин рассказал о госпитализации больных коронавирусом

Возможно, рост числа выявленных больных связан с увеличением мощности лабораторий ПЦР-диагностики. В ближайшие дни запланировано открыть еще одну в больнице имени Гордеева, а в перспективе – в детской областной клинической больнице и некоторых крупных районных медучреждениях.

Однако до сих пор тесты делают далеко не всем. Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов отметил, что при отсутствии симптомов сдать его можно в платной клинике. В противном случае решение принимает лечащий врач.

Вирус не выбирает, кого поражать. В Саратовской области заражены сотни медиков. 723 из них уже получили страховые выплаты на сумму более 49 млн рублей. Еще 88 ждут рассмотрения заявлений.

723 медицинских работника получили страховые выплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из общего числа зараженных, 5,4% пришлось на несовершеннолетних жителей Саратовской области. Из них 58 - дети до года.

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