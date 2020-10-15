Очереди из скорых в Энгельсе. Фото из Instagram Олега Костина

Перед больницей в Энгельсе Саратовской области выстроились автомобили скорой помощи.

Фото министр здравоохранения Олег Костин опубликовал на своей странице в Instagram

- 2-я городская больница Энгельса. Госпитализировано 30 пациентов на скорых, — написал министр.

В комментариях несколько человек заявили о необходимости ввести ограничения, чтобы не допустить распространения коронавируса.

- Чего мы ждем?! Кинотеатры, кафе открыты, многие гуляют по торговым центрам. В школах заболеваемость большая, и учителя, и дети болеют. Мест в больницах катастрофически мало. Что ждем? Жалко экономику? Согласна! Но людей жалко не меньше! — написал в комментариях пользователь под ником iuliiakharitonova7508.

- Надо закрывать школы! Дети дистанцию не соблюдают! Всю заразу несут домой! У кого-то дома бабушки, дедушки, инвалиды, маленькие дети! Тогда смысл вообще самоизоляция для людей 65+? Бред полнейший, — считает balkova4996.

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