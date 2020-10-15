В Саратовской области 723 зараженных коронавирусом медработника получили страховые выплаты

В Саратовской области 723 работника медучреждений, переболевшие коронавирусом, получили социальные выплаты.

Как сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов на брифинге, они получили в общей сложности 49,75 млн рублей.

Еще 88 заявлений от медиков находятся в работе. Итого речь идет о 811 зараженном, кто может претендовать на выплаты.

Станислав Шувалов ранее отмечал, что речь необязательно идет о врачах — заражены могут быть другие работники медицинских учреждений. Притом не каждый из них даже при выявлении коронавируса может получить выплаты. Например, если болезнь протекла бессимптомно. Таких в области 430 человек.

Однако все заявления работников, если они считают, что их несправедливо обошли при начислении средств, тщательно проверяются.

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