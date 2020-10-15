Тестирование на коронавирус можно сдать в частной клинике Фото: Екатерина Семенова

Как пациенту с температурой пройти тест на коронавирус? Такой вопрос был задан первому министру здравоохранения Саратовской области во время очередного брифинга.

Станислав Шувалов напомнил, что пациенты без симптомов заболевания могут сдать тест на COVID-19 в любой частной клинике.

Если же гражданин страдает от проявлений ОРВИ, то решение о диагностике принимает лечащий врач.

По словам Станислава Шувалова, в случае выявления пневмонии, человек должен быть исследован на коронавирус. При наличии признаков респираторной инфекции все зависит от того, попадает ли пациент в группу риска.

Напомним, на заседании координационного совета 13 октября он перечислил три группы риска, которые подлежат проверке на коронавирус. Прочитать об этом можно в материале «Комсомолки»: «В Минздраве рассказали, у кого берут анализы на коронавирус».

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