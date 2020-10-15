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Коронавирус Covid-19

COVID-19 выявили почти у тысячи детей в Саратовской области

Среди зараженных оказалось 58 младенцев
Источник:kp.ru
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Среди перенесших коронавирус 58 младенцев

Среди перенесших коронавирус 58 младенцев

В Саратовской области из общего числа заражений коронавирусом с начала пандемии почти 5,4% пришлось на детей. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

- Грудные дети тоже были заражены. Есть случаи рождений детей с коронавирусом. К счастью, все перенесли его в бессимптомной форме. За весь период заболели 944 ребенка. Это 5,4% от общего числа зараженных. Из них 58 детей — возрастом до года, — сообщил Шувалов.

- Дети в целом болеют и переносят коронавирус легче, чем взрослые, — добавил он.