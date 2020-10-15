Коронавирус, последние новости в Саратове: зарегистрировано 152 новых случая

Еще 152 саратовца заразились коронавирусом

В Саратовской области лабораторно подтверждены 152 новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели за сутки 112 человек.

В Саратове 74 случая заражения, в Энгельсском районе — 14, в Балаковском — 12.

Среди новых зараженных 11 детей до 14 лет.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 17 599 случаев заражения и 11 891 — выздоровления.

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