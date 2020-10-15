В Саратове увеличивается мощность лабораторий по анализам на коронавирус

В ковидных госпиталях Саратовской области сейчас 2 975 пациентов, 1 802 из них — с коронавирусом. Еще 2 835 больных с пневмонией, но у 1 759 из них так же выявлен COVID-19.

На кислородной поддержке находятся 415 человек, 159 — на аппаратах ИВЛ. Среди заболевших — 61,2% — женщины.

Об этом на брифинге в Минздраве Саратовской области 15 октября рассказал первый замминистра Станислав Шувалов.

- Вводятся новые лаборатории для ПЦР-анализов. Скоро в городской клинической больнице №1 имени Гордеева такая заработает, на 200 анализов в день. Мы работаем над увеличением мощностей в других лабораториях. На 500 исследований увеличим работу лаборатории в перинатальном центре, туда уже поставляется оборудование.

Идет работа по развертыванию лабораторий в областной детской клинической больнице и в крупных районных больницах.

Мощность региональных лабораторий сегодня — 4 156 исследований в сутки. С учетом тех, которые делают исследования за пределами Саратова, — 5 218, столько было вчера, к примеру.

Хочу отметить, что объем исследований, который сейчас имеем на 100 тыс. населения, уже превышает рекомендованный федеральным центром показатель, — сказал Шувалов.