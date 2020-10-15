На ярмарке в Елшанке организуют «рыбный ряд» по специальным ценам

В поселке Елшанка в Саратове в субботу, 17 октября, пройдет ярмарка. На ней организуют «рыбный ряд».

- Производители Лысогорского, Татищевского и Краснокутского районов будут предлагать карпа, толстолобика, карася, а также раков, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области.

Также будет продукция по специальным ценам.

В Минсельхозе напомнили, что за девять месяцев 2020 года в регионе произвели 2,7 тыс. тонн прудовой аквакультуры. Этим занимают более 270 хозяйств.

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