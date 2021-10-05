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Происшествия5 октября 2021 15:57

Следственный комитет начал проверку по видео с пытками в саратовской тюремной больнице

Возбуждены несколько уголовных дел
Источник:kp.ru
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)

В Саратовской области следователями СК проверяются опубликованные в СМИ видео о пытках в тюремной больнице ОТБ-1.

Проверка начата СУ СКР по Саратовской области по сообщениям средств массовой информации "о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении осужденных".

- Кроме того, следственными органами СК России по Саратовской области продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), по фактам насильственных действий сексуального характера в отношении ряда осужденных в период их нахождения в ФКЛПУ ОТБ № 1 УФСИН России по Саратовской области, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

СК обещает дать "объективную юридическую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения".