После убийства дочери в Саратове ее отец пошел покупать пиво

СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-01T13:55:44+03:00

Продавец заявила, что он вел себя странно

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Местные жители посчитали, что обвиняемый в убийстве двухмесячной дочери в Саратове мог быть не совсем адекватен.

Продавец одного из магазинов поблизости поделилась впечатлениями от гражданина. По ее мнению, он и раньше временами вел себя странно, порой для его усмирения приходилось вызывать бойцов ГБР.

При этом он временами заходил за пивом. Пришел он за ним и в тот вечер, вероятно, уже после убийства.

По словам женщины, мужчина снова вел себя странно, ходил из угла в угол, словно не находя себе места, едва ли не плакал, кому-то звонил по телефону, разговаривая не по-русски.

После этого приехала полиция и забрала его.

Напомним, трагедия разыгралась в Кировском районе Саратова на улице Квартал Аэропорт. По версии следствия, мужчина перерезал горло дочери-младенцу и спрятал тело на чердаке. Предварительным мотивом убийства названо тяжелое состояние здоровья ребенка, которая родилась с врожденной патологией.

Сейчас возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение.

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ИСТОЧНИК KP.RU