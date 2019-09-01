После убийства дочери в Саратове ее отец пошел покупать пиво
Местные жители посчитали, что обвиняемый в убийстве двухмесячной дочери в Саратове мог быть не совсем адекватен.
Продавец одного из магазинов поблизости поделилась впечатлениями от гражданина. По ее мнению, он и раньше временами вел себя странно, порой для его усмирения приходилось вызывать бойцов ГБР.
При этом он временами заходил за пивом. Пришел он за ним и в тот вечер, вероятно, уже после убийства.
По словам женщины, мужчина снова вел себя странно, ходил из угла в угол, словно не находя себе места, едва ли не плакал, кому-то звонил по телефону, разговаривая не по-русски.
После этого приехала полиция и забрала его.
Напомним, трагедия разыгралась в Кировском районе Саратова на улице Квартал Аэропорт. По версии следствия, мужчина перерезал горло дочери-младенцу и спрятал тело на чердаке. Предварительным мотивом убийства названо тяжелое состояние здоровья ребенка, которая родилась с врожденной патологией.
Сейчас возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение.
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ИСТОЧНИК KP.RU