2019-08-31T20:54:28+03:00
Происшествия

Возбуждено дело об убийстве младенца в Саратове

У ребенка имелась патология
Екатерина Семенова
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Следователи СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту убийства ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, трагедия произошла в Кировском районе.

Предварительно установлено, что двухмесячная девочка имела врожденную патологию. 38-летний мужчина в детской переноске отнес ребенка на чердак своего дома и ударом ножа перерезал ему горло.

В тот момент 26-летняя мать малышки вместе с двухлетним сыном дома отсутствовали, выйдя в магазин.

В настоящее время подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что мужчина не является отцом ребенка, а приходится ему отчимом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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