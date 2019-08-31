Возбуждено дело об убийстве младенца в Саратове
У ребенка имелась патология
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Следователи СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту убийства ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, трагедия произошла в Кировском районе.
Предварительно установлено, что двухмесячная девочка имела врожденную патологию. 38-летний мужчина в детской переноске отнес ребенка на чердак своего дома и ударом ножа перерезал ему горло.
В тот момент 26-летняя мать малышки вместе с двухлетним сыном дома отсутствовали, выйдя в магазин.
В настоящее время подозреваемый задержан.
Ранее сообщалось, что мужчина не является отцом ребенка, а приходится ему отчимом.
ИСТОЧНИК KP.RU