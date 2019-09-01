2019-09-01T09:35:56+03:00
Происшествия

Убийство новорожденной девочки в Саратове: Отцу предъявлено обвинение

Следователи просят суд отправить его под арест
Екатерина Семенова
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Жителю Саратова, задержанному за убийство ребенка, предъявлено обвинение.

Как стало известно «КП-Саратов» из источника в правоохранительных органах, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Предположительно, суд рассмотрит обращение в понедельник.

Мужчина признал свою вину.

Напомним, жестокое убийство двухмесячной девочки произошло вчера, 31 августа, в доме на улице Аэропорт. По версии следствия, 38-летния отец малышки перерезал ей горло ножом, буквально отделив голову от тела.

Одной из вероятных причин убийства могла стать болезнь ребенка – та якобы родилась недоношенной, с врожденной патологией.

При этом у мужчины есть еще один сын, двух лет, которого, по словам отца, он очень любит. 26-летняя мать девочки, супруга обвиняемого, в момент убийства выходила в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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