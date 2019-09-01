Убийство новорожденной девочки в Саратове: Отцу предъявлено обвинение
Жителю Саратова, задержанному за убийство ребенка, предъявлено обвинение.
Как стало известно «КП-Саратов» из источника в правоохранительных органах, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Предположительно, суд рассмотрит обращение в понедельник.
Мужчина признал свою вину.
Напомним, жестокое убийство двухмесячной девочки произошло вчера, 31 августа, в доме на улице Аэропорт. По версии следствия, 38-летния отец малышки перерезал ей горло ножом, буквально отделив голову от тела.
Одной из вероятных причин убийства могла стать болезнь ребенка – та якобы родилась недоношенной, с врожденной патологией.
При этом у мужчины есть еще один сын, двух лет, которого, по словам отца, он очень любит. 26-летняя мать девочки, супруга обвиняемого, в момент убийства выходила в магазин.
ИСТОЧНИК KP.RU