Убийство новорожденной девочки в Саратове: обвиняемый был судим

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-01T13:00:17+03:00

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Появились подробности трагедии в Кировском районе Саратова, где вечером 31 августа была жестоко убита двухмесячная девочка.

По словам Уполномоченного по правам ребенка Татьяны Загородней, полицию вызвала 26-летняя мать девочки, когда вернулась домой и не обнаружила ребенка.

Ранее «КП-Саратов» писала, что, по словам отца, малышку унесли какие-то люди. Однако соседи заявили, что мужчина выходил из дома с большой сумкой.

Впоследствии следствие склонилось к версии, что 38-летний отец ребенка вынес девочку на чердак и там зарезал ножом по горлу.

При этом мужчина является официальным отцом девочки, однако ранее сообщалось, что он отчим, так как не желал признавать себя родителем. У них с супругой уже есть один ребенок – двухлетний сын. Пока он остался с матерью, сообщила Загородняя.

Известно также, что 38-летний мужчина ранее был судим за сопротивление начальнику при исполнении военных обязанностей (ч. 1 ст. 333 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU