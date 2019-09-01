"Она задыхалась. Я хотел помочь": отец объяснил, почему обезглавил двухмесячную дочь

Вечером 31 августа в Саратов, 38-летний мужчина зверски убил свою двухмесячную дочь. Трагедия произошла на улице Аэропорт в Кировском районе областного центра.

Мужчина убил девочку, когда 26-летняя мать ушла в магазин, а дома остался только двухлетний брат девочки. По версии следствия, мужчина отрезал ножом ребенку голову, положил крошечное тело в сумку и отнес на чердак.

Тело девочки отчим положил в сумку и отнес на чердак

Вернувшись из магазина, женщина спросила у мужа, где дочь, на что он ответил, что малышку, якобы, кто-то забрал. Однако соседи видели, как он поднимается с сумкой на чердак. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили труп младенца и нож рядом.

По предварительной версии, на такой жуткий поступок мужчину толкнуло состояние здоровья ребенка. Девочка родилась недоношенной, с врожденной патологией.

При задержании мужчина признал вину заявив, что не жалеет о содеянном. Но позже рассказал сотрудникам службы опеки, что, якобы, взял в руки нож, чтобы помочь малышке, которая задыхалась.

Следствием в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении мужчины — взятии под стражу. Вероятнее всего, дело будут рассматривать в понедельник.

- Идет проверка, более подробная информация будет по ее окончании. Сейчас я не могу дать информацию, — отметила Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Татьяна Загородняя сообщила, что пока двухлетний сын остался с матерьюФото: Екатерина Семенова

Двухлетнего брата убитой девочки забрали из семьи и теперь он находится в больнице, с ОРВИ. Известно, что семья прибыла в Саратов около двух лет назад, и постоянно переезжала с места на место. При этом мужчина нигде не работал, ссылаясь на плохое здоровье. По предварительной информации, семья существовала на заработок супруги.

Следственный комитет пока не дает официальных комментариев по этой трагедии, также призывая дождаться решения суда об избрании меры пресечения. Мужчине уже предъявлено обвинение.

UPD:

Стало известно, что мужчина ранее был судим по ч. 1 ст. 33 УК РФ "Сопротивление начальнику, а равно иному лицу, исполняющему возложенные на него обязанности военной службы, или принуждение его к нарушению этих обязанностей, сопряженные с насилием или с угрозой его применения".

Также Татьяна Загородняя сообщила, что пока двухлетний сын все же остался с матерью.

Продавец одного из магазинов поблизости рассказала на условиях анонимности, что, на ее взгляд, обвиняемый в убийстве девочки мужчина ранее вел себя неадекватно, словно у него проблемы с головой. он был постоянным покупателем, в этот вечер, скорее всего, уже после убийства, также пришел за пивом. При этом вел себя нервно, плакал и с кем-то разговаривал по телефону на иностранном языке. Известно, что семья переехала из Ингушетии.