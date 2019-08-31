2019-08-31T21:03:18+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина сознался в убийстве новорожденной дочери из-за недоношенности

Девочка родилась с патологией
Екатерина Семенова
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Стали известны подробности жестокого убийства младенца в Саратове.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным подозреваемый сознался, заявив, что не сожалеет о содеянном.

Следователи СУ СКР ранее сообщали, что у погибшей девочки имелась врожденная патология. Якобы, именно это могло стать причиной зверской расправы над ней.

По версии следствия, 31 августа, когда 26-летняя жена подозреваемого вместе с их двухлетним сыном вышли в магазин, 38-летний мужчина взял ребенка в переноске и отправился на чердак. Там он перерезал дочери горло ножом и спрятал тело.

Вернувшись, женщина спросила, где дочь, на что получила ответ, что ее кто-то забрал. Однако соседи рассказали, что мужчина поднимался с большой сумкой на чердак.

После этого сотрудники полиции обнаружили труп младенца и нож рядом.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что дочь родилась недоношенной. При этом он не согласен признавать себя ее отцом и вообще не хотел, чтобы родилась девочка. В то же время двухлетнего сына он «безумно любит», по его словам.

Установлено также, что семья переехала в Саратов два года назад, некоторое время меняли съемные квартиры. Мужчина не работал, заявляя, что болен.

По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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