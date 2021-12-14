«Я все протирал, как же так вышло?»: Трое детей и девушка из Александровки могли погибнуть от средства для борьбы с насекомыми

Следователи завели уголовное дело Фото: СУ СКР по Саратовской области

С ужасом наблюдая за слишком многими вещами, мы спрашиваем: почему? За что на плечи некоторых людей ложатся столь тяжкие испытания? Обычных людей, не злодеев и убийц, а абсолютно таких же, как вы и ваши соседи по лестничной клетки, как все прохожие на улице.

Намедни в Саратовской области произошла почти библейская трагедия. Молодой мужчина, как лишившийся всего Иов, за месяц похоронил пятерых близких родственников: троих детей, отца и сестру.

Вчера, 13 декабря, в селе Александровка Марксовского района Саратовской области трое детей и молодая девушка отравились неизвестным веществом. Двое, трёхлетний Михаил и пятилетняя Маргарита погибли сразу. Семилетнего мальчика и 23-летнюю тетю детей доставили в реанимацию. Сегодня утром, с разницей в четыре часа, они скончались.

Региональный следственный комитет уже завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В сети объявили сбор средств для семьи погибших. Полную хронику событий читайте тут.

«Комсомолка» связалась с отцом семейства Александром Ширяевым. Сумевший взять себя в руки мужчина подтвердил начало сбора средств и рассказал о нынешней ситуации:

- Я, считай, четверых человек хороню – сестру и своих трёх детей. Я ещё и отца похоронил. 40 дней нет.

Не знают ещё ничего они [следователи – прим.ред.], разбираются, из-за чего это всё. Там говорят, что угарный газ, но у нас и вытяжки, и всё оборудование – всё хорошо работает. Они не поймут, отчего, - сказал мужчина.

В СК также подтверждали, что техника работает нормально, а осмотревшие тела специалисты заключили, что признаков отравления угарным газом нет.

По предварительным данным, ничего опасного в пище или среди медикаментов на месте ЧП также не найдено.

- Мы травили насекомых неделю назад, но я протирал всё. И до этого этим препаратом травили. Так же делали, всё нормально было. Если бы этим отравились, то все бы. В тот день ночевал и я, и дядька, и мама [48-летняя бабушка семейства]. А толку-то. Мы есть втроём, а детей…- сказал корреспонденту «КП-Саратов» Александр.

Он уточнил, что мама детей уже едет домой из Москвы, куда уезжала на заработки.

Невозможно себе представить, что испытывают родственники погибших, особенно – родители детей. В такие моменты, когда происходят столь страшные вещи, стоит вспомнить о том, что все мы живем в очень нелепом и жестоком в своей случайности мире. Помочь семье можно, переведя деньги Александру по номеру карты: 5469 5600 1861 6348.

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