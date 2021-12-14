Умерли все отравившиеся под Марксом

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 14 декабря, скончалась 23-летняя жительница Марксовского района Саратовской области, отравившаяся накануне. Об этом докладывает СУ СК по Саратовской области.

Напомним, трагедия произошла вчера. Неизвестным веществом отравилась семья из села Александровка. Сразу погибли трехлетний мальчик и пятилетняя девочка. Семилетний мальчик и 23-летняя тетя этих детей попали в больницу в тяжелом состоянии.

К сожалению, позже скончался третий ребенок. Теперь умерла и девушка. Следователи продолжают разбираться в причинах произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

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