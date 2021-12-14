В Саратовской области трое детей и девушка умерли от отравления неизвестным веществом

В доме проверили все газовое оборудование и вытяжку Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксовском районе Саратовской области произошла жуткая трагедия: трое детей и девушка насмерть отравились неизвестным веществом. В причинах инцидента разбираются следователи и эксперты.

Страшный случай произошел 13 декабря в Александровке. Это небольшое село в 19 километрах от Маркса. Проживают в нем всего около 250 человек.

Напомним хронологию событий. Первое сообщение об инциденте появилось рано утром вчера, 13 декабря. Неизвестным веществом отравились четыре человека: трое детей и приглядывавшая за ними тетя. Трехлетний мальчик и пятилетняя девочка погибли сразу, а 23-летняя девушка и семилетний пострадавший были экстренно доставлены в реанимацию. Следственный комитет Саратовской области вскоре сообщил о начале проверки всех обстоятельств этого инцидента и возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Отравленные поступили в стационар в тяжелом состоянии и сразу попали в реанимацию. За их жизнь боролись врачи, но, к сожалению, безрезультатно. Спустя сутки, в пятом часу утра 14 декабря, поступило сообщение о смерти семилетнего мальчика. Спустя через несколько часов скончалась и пострадавшая 23-летняя девушка.

Корреспонденты «КП-Саратов» пообщались с местными жителями, представителями властей, правоохранительных органов и здравоохранения, чтобы попытаться восстановить дополнительные детали этой трагедии.

Известно, что семья была полная, родители оба работают. С детьми в тот день дома, кроме 23-летней тети, была 48-летняя бабушка. Женщина также чувствовала себя плохо, но от госпитализации отказалась. Семилетнего мальчика доставили в реанимацию в Марксе, 23-летнюю женщину – в Энгельсе. Сегодня утром, с разницей около четырех часов оба скончались.

В реанимации скончались еще два отравившихся человека, в том числе 7-летний мальчик Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следствие назначило и уже провело судебно-медицинские исследования лекарств и пищевых продуктов, которые были в доме. О результатах и версиях пока официально ничего не сообщается, но есть вероятность что потребуется судмедэкспертиза в Москве – более глубокое исследование. Все это говорит о том, что возможная версия об отравлении угарным газом не подтверждается. Об этом в региональном СКР уже заявляли, сообщив что все проверки газового оборудования, а также системы вентиляции в доме показали их полную исправность.

Кроме того, по словам специалистов, видевших погибших, у них не было признаков, которые обычно бывают при отравлении газом.

Как одна из версий может рассматриваться причина гибели от отравления продуктами бытовой химии, об этом также упоминалось в сообщениях Следственного комитета. Источники «КП-Саратов» заявили, что обсуждавшиеся в соцсетях слухи об отравлении крысином ядом не имеют под собой оснований – в доме не было этого вещества.

Таким образом, самыми вероятными источниками «отравления неизвестным веществом» может стать бытовая химия. Окончательно это станет известно после проведения экспертизы.

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