В Саратовской области еще одна семья отравилась угарным газом

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Двое взрослых и трое малолетних детей госпитализированы после отравления угарным газом в Саратове. ЧП произошло 4 октября в одном из домов на улице Омская.

Медики «скорой» успели доставить в больницу 35-летних супругов и их троих детей - 2-летнего мальчика, 7- и 13-летних девочек.

Как собщили в региональном СУ СКР, у всех - подозрение на отравление окисью углерода - продуктами горения. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. В квартире установлена газовая плита и газовый котел.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее 4 октября в Вольске была госпитализирована семья после отравления угарным газом.

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