Беременная школьница с отравлением неизвестным веществом умерла во время кесарева сечения в саратовском роддоме

17 июля в Саратове во время кесарево скончалась 17-летняя девушка. У школьницы также были серьезные проблемы с печенью, пишут в соцсетях.

Забеременевшую в 16 лет жительницу Базарного Карабулака Саратовской области отвезли с преждевременными родами в один из роддомов Саратова. Срок – восемь месяцев, врачи приняли решение делать кесарево сечение.

Советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов рассказал, что девушка поступила в больницу в тяжёлом состоянии с острым токсическим поражением одного из жизненно важных органов. Саратовские медики консультировались с федеральными специалистами, но, не смотря на все усилия врачей, спасти девушку и ребенка не удалось.

- На сегодняшний день проводится разбор случая, не исключен вариант токсического поражения — отравления неизвестным веществом. Задействованы практикующие врачи саратовских клиник и профильных кафедр саратовского медицинского университета, - сообщил Колоколов.

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