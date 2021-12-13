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Происшествия13 декабря 2021 4:29

Двое маленьких детей под Марксом отравились неизвестным веществом и погибли

Еще два человека попали в реанимацию
Источник:kp.ru
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Ужасное происшествие в селе Александровка Марксовского района Саратовской области – погибли два ребенка, еще один вместе с молодой женщиной находится в реанимации.

Медики скорой помощи прибывшие на вызов в один из частных домов зафиксировали смерть 3-летнего мальчика и 5-летней девочки. Кроме этого в тяжелом состоянии они госпитализировали из этого дома 7-летнего мальчика и 23-летнюю тетю детей.

Как сообщили в региональном СУ СКР, по предварительной версии, все погибшие и пострадавшие были отравлены неизвестным веществом. При внешнем остмотре признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

Специалисты газовой службы исследовали газовую колонку, котел и газовую плиту в доме. По данным СК, не выявлено опасной для жизни и здоровья концентрации опасных веществ в помещениях дома.

Проводится судебно-медицинское исследование, следователи ведут сбор информации о семье, в которой воспитывались дети.

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