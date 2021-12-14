В больнице скончался третий ребенок из отравленной семьи под Марксом

.

В больнице скончался семилетний мальчик, который вчера, 13 декабря, вместе с семьей отравился неизвестным веществом в доме в поселке Александровка Марксовского района Саратовской области. Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном СУ СКР.

Медики боролись за жизнь ребенка, который был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии вместе со своей 23-летней тетей, но спасти его не смогли.

Напомним, в том же доме еще до приезда скорой помощи от отравления умерли два ребенка - 3-летний мальчик и 5-летняя девочка.

Специалисты газовой службы исследовали газовую колонку, котел и газовую плиту в доме. По данным СК, не выявлено опасной для жизни и здоровья концентрации опасных веществ в помещениях дома.

Проводится судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти детей. Кроме того, назначена химическая экспертиза по объектам бытовой химии и медикаментам, изъятым в доме, а также санитарно-эпидемиологическая экспертиза продуктов питания.

Следователи ведут сбор информации о семье, в которой воспитывались дети. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.