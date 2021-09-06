Уберите лишнее: В Саратовской области сократилось население, безработица или зарплаты

Фото: КП-Саратов

Сегодня, 6 сентября, РИА Новости опубликовали результаты исследования индекса рынка труда в регионах России. Итоги 2020 года вышли для Саратовской области положительными.

Индекс рынка труда формируется из нескольких показателей: количества трудоспособного населения, уровня безработицы и уровня зарплат. Саратовская область свои позиции в рейтинге упрочила: регион за год поднялся с 29 на 18 место из 85. Показатель вырос с 62,6 до 65,6.

Ситуацию на рынке труда региона прокомментировал губернатор Валерий Радаев.

- Сегодня были опубликованы результаты исследования РИА «Новости» о ситуации на рынке труда регионов. По итогам 2020 года Саратовская область значительно улучшила свои позиции. Хочу напомнить, что нам необходимо выполнить задачу Президента и вернуться на допандемийный уровень занятости, — отмечает глава региона.

Высокая позиция в рейтинге регионов по индексу рынка труда – это действительно большое достижение. Однако стоит задуматься о причинах подобных изменений. Максимальные значения индекса рынка труда закономерно фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Для этих регионов характерны большая емкость рынка труда, низкий уровень безработицы и высокие зарплаты. Имеет ли Саратовская область высокие показатели по всем этим параметрам?

Борьба с безработицей в регионе действительно имеет заметные результаты. Еще в марте текущего года уровень регистрируемой безработицы составляет 1,7 процента, а сейчас он, по словам Валерия Радаева, меньше 1 процента. Снижение численности безработных идет быстрыми темпами.

Ориентируясь на данные Росстата, можно утверждать, что именно за счет изменений количества безработных растет индекс рынка труда. Ведь об увеличении количества трудоспособного населения в регионе говорить не приходится. По демографической динамике Саратовская область далеко не на первых местах в РФ, если не сказать - на последнем. Граждане не только быстро вымирают, но и активно покидают регион: Саратовская область лидер Поволжья по оттоку населения. И, естественно, в первую очередь уезжают как раз жители трудоспособного возраста.

О беспрецедентном росте зарплат также говорить не приходится: заработная плата постепенно увеличивается, однако резких изменений нет, а цены в регионе также постепенно ползут вверх.

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