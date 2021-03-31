Саратовская область на третьем месте в ПФО по темпам снижения численности безработных

В Саратовской области сейчас зарегистрировано более 20 тыс. безработных.

- Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,7%. С начала года численность безработных уменьшилась на 14 936 человек, — сообщили «КП-Саратов» в Минтруда области.

Регион по темпам снижения численности безработных занимает третье место в Приволжском федеральном округе после Татарстана и Башкортостана.

По данным Росстата, в Саратовской области в среднем с декабря 2020 года по февраль 2021 года общая численность безработных также снизилась на 3,2% — 2,3 тыс. человек.

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