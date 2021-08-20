В Саратовской области на 10 процентов выросли зарплаты

Председатель регионального правительства Роман Бусаргин рассказал в своём Telegram-канале про рост зарплат в Саратовской области.

Чиновник пишет, что за минувшие полгода зарплаты в области в сравнении с аналогичным периодом 2020 года выросли на 10,1%.

- По данным Саратовстата, среднемесячная номинальная заработная плата по Саратовской области за июнь составила 38 891,4 рубля. По сравнению с июнем прошлого года она выросла на 11,7%. Наибольшая среднемесячная заработная плата работников зафиксирована в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность – 64 972,1 рубля, - пишет Бусаргин.

Быстрее всего росли зарплаты в сферах торговли, сельского хозяйства, информации и связи, обрабатывающих производств, водоснабжения, водоотведения, утилизации мусора и ликвидации загрязнений.

- Важнейшим направлением в деятельности междведомственной комиссии по мобилизации доходов при Правительстве региона является как раз обеспечение роста уровня оплаты труда. Заседания проводятся в еженедельном формате, регулярно изучается ситуация в организациях, выплачивающих заработную плату как ниже среднеотраслевых значений, так и ниже МРОТ. По результатам работы коллегиальных органов в 1 полугодии объем взятых обязательств по увеличению фонда оплаты труда составил 407,2 млн рублей, в т.ч. по 9 крупнейшим муниципалитетам области – участникам еженедельного мониторинга – 164,1 млн рублей, - рассказал глава правительства.

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