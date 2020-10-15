Цены в Саратовской области растут быстрее, чем в России

Годовая инфляция в Саратовской области составила 5,3%.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе Отделения по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России со ссылкой на данные Росстата.

При этом в Приволжском федеральном округе инфляция составила 3,9%, а в России – 3,7%.

Как ранее сообщала «Комсомолка», быстрее всего в Саратовской области растут цены на еду, особенно овощи. Непродовольственные товары, напротив, немного подешевели. Уровень инфляции составил 4,9% – это на 0,1% ниже уровня августа.

Эксперты Банка России отмечают снижение спроса на лекарства, что привело к замедлению роста цен на медикаменты. А вот ювелирные изделия дорожают из-за бума свадеб после снятия ограничений.

Замедлился рост цен на услуги связи и обучение в вузах. В некоторых саратовских высших учебных заведениях стоимость учебы подешевела на 7,7%.

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