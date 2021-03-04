Саратовская область — на втором месте в РФ по вымиранию

С каждым годом все больше жителей Саратовской области оказываются на кладбище Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области продолжает вымирать население.

Такие данные опубликовал Росстат в докладе о социально-экономическом положении страны по итогам 2020 года.

В 2020 году в регионе родились 18 643 человека, умерли — 39 507. Естественная убыль, таким образом, составила 20 864 человека.

Для сравнения: в 2019 году убыль была 13 235 человек.

Кроме того, ситуация усугубляется оттоком населения. В 2020 году в регион прибыли 53,8 тыс. мигрантов, а уехали — 58,4 тыс. Убыль составила 4 612 человека.

Итого численность жителей за год сократилась на 25,467 человек.

В ряде других регионов естественная убыль хоть и выше, но она частично компенсирована притоком мигрантов. Поэтому Саратовская область занимает второе место в РФ по абсолютному сокращению численности населения, уступая только Нижегородской.

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