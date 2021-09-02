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Общество2 сентября 2021 22:48

Более 270 тысяч человек сбежали из Поволжья в 2021 году

Наталия Калинина
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Саратовская область продолжает ставить антирекорды по убыли населения. Напомним, ранее стало известно о рекордной скорости вымирания жителей региона.

Согласно докладу Росстата о социально-экономическом развитии России Приволжский федеральный округ оказался лидером страны по абсолютному значению миграционной убыли. За первую половину 2021 года округ покинули более 270 тысяч человек. За аналогичный период прошлого года Поволжье лишилось еще 229 тысяч жителей.

Саратовская область смогла выделиться даже на фоне соседних регионов и стала лидером оттока населения.

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