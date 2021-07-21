Средняя зарплата в Саратовской области выросла до 37 тысяч рублей

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По темпу роста заработной платы Саратовская область занимает согласно статистике. Одно из лидирующих мест в ПФО. Председатель правительства региона Роман Бусаргин сообщил, со ссылкой на данные Саратовстата, что в июне средняя заработная плата на территории области выросла на 9,4% и составила 37 283,1 рубля.

- Особое внимание сосредоточено на мероприятиях по повышению уровня заработных плат. У предприятий из одной сферы занятости разница по уровню оплаты труда может серьезно отличаться, что необходимо исправить. Комиссия по мобилизации доходов и борьбе с теневой занятостью поработала с 7 303 организациями, выплачивающими заработную плату ниже среднеотраслевых значений. Взяты обязательства по повышению фонда оплаты труда на сумму 164,1 млн рублей, - сообщил Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.